Директор Великолукского механического завода: Работа руками всегда будет фундаментом экономики

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда» директор Великолукского механического завода Петр Парамонов на собственном примере доказал, что быть человеком труда — это престижно, востребовано и перспективно. Его путь в профессии начался в 1985 году с должности простого слесаря, а сегодня он руководит предприятием, которое сам же и построил.

«Тогда была создана комсомольская молодежная бригада на участке восстановления и упрочнения деталей, я пришел туда работать простым слесарем. И вот уже на протяжении сорока лет я в этой профессии», — сказал директор.

Карьера Петра Парамонова — это история верности профессии. После начала работы в комсомольской молодежной бригаде он столкнулся с тяжелыми временами в 90-е. Разрыв производственных связей между предприятиями оставил многих без работы. Вынужденно уйдя в торговый бизнес, он быстро понял, что его призвание — производство.

«На окраине Великих Лук, на пустом месте, рядом с разрушенными свинарниками, на болоте мы начали строить завод. Сначала это был один корпус, в котором находились практически все участки, но с 1995 года предприятие выросло в современное производство», — вспоминает директор.

Сегодня завод, располагающий более чем 5000 квадратных метров площадей и полным циклом цехов, успешно работает в рамках импортозамещения. Несмотря на успехи ключевой проблемой для предприятия, как и для всей промышленности, остается острая нехватка кадров. Средняя численность сотрудников — 105 человек, а средний возраст работников перевалил за 50 лет. Из-за кадрового дефицита директору лично приходится более половины рабочего времени выполнять работу инженера-конструктора.

Корень проблемы Петр Парамонов видит в стереотипах, сложившихся в 90-е годы:

«Тогда рабочие специальности перестали быть престижными. Молодежь стремилась в юристы и экономисты. Сегодня мы пожинаем плоды — острейшая нехватка именно рабочих и инженерно-технических кадров. Не каждый инженер-конструктор, например, может пойти и стать за токарный станок с числовым программным управлением или за обрабатывающий центр, но сейчас рабочие имеют такое образование, которое, в общем-то, на уровне инженерно-технического состава».

Однако, по словам директора, ситуация меняется. Рынок труда диктует новые правила:

«Заработная плата у рабочих специальностей во многих случаях превышает зарплату инженерно-технического состава. Это не только связано с дефицитом кадров, на сегодняшний день рабочие все-таки являются высококвалифицированными специалистами. Современный рабочий — это специалист, чьи знания часто не уступают инженерным. Рабочие специальности будут нужны всегда. Как бы ни развивалась IT-сфера, работа руками останется фундаментом экономики».

Хотя тенденции последних лет свидетельствуют о возросшем дефиците квалифицированных кадров, Петр Парамонов уверен, что рабочие специальности на сегодняшний день очень престижны.

Напомним, в рамках программы «Люди труда» мы популяризируем рабочие и инженерные профессии. Наши герои рассказывают о своём пути в профессию и о преимуществах работы, делятся секретами успеха и дают проверенные на своем опыте советы тем, кто еще не определился с будущей профессией.