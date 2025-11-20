Директор Великолукского механического завода: Работа руками всегда будет фундаментом экономики

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда» директор Великолукского механического завода Петр Парамонов на собственном примере доказал, что быть человеком труда — это престижно, востребовано и перспективно. Его путь в профессии начался в 1985 году с должности простого слесаря, а сегодня он руководит предприятием, которое сам же и построил.
Карьера Петра Парамонова — это история верности профессии. После начала работы в комсомольской молодежной бригаде он столкнулся с тяжелыми временами в 90-е. Разрыв производственных связей между предприятиями оставил многих без работы. Вынужденно уйдя в торговый бизнес, он быстро понял, что его призвание — производство.
Сегодня завод, располагающий более чем 5000 квадратных метров площадей и полным циклом цехов, успешно работает в рамках импортозамещения. Несмотря на успехи ключевой проблемой для предприятия, как и для всей промышленности, остается острая нехватка кадров. Средняя численность сотрудников — 105 человек, а средний возраст работников перевалил за 50 лет. Из-за кадрового дефицита директору лично приходится более половины рабочего времени выполнять работу инженера-конструктора.
Корень проблемы Петр Парамонов видит в стереотипах, сложившихся в 90-е годы:
Однако, по словам директора, ситуация меняется. Рынок труда диктует новые правила:
Хотя тенденции последних лет свидетельствуют о возросшем дефиците квалифицированных кадров, Петр Парамонов уверен, что рабочие специальности на сегодняшний день очень престижны.
Напомним, в рамках программы «Люди труда» мы популяризируем рабочие и инженерные профессии. Наши герои рассказывают о своём пути в профессию и о преимуществах работы, делятся секретами успеха и дают проверенные на своем опыте советы тем, кто еще не определился с будущей профессией.