Полномасштабные работы по новогоднему украшению Пскова стартуют на следующей неделе

Полномасштабные работы по украшению центральных улиц Пскова к Новому году и Рождеству стартуют на следующей неделе, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В Пскове началась подготовка к новогодним праздникам, новые украшения закуплены в рамках проекта «Рождество начинается здесь».

В центре города уже можно увидеть золотые шишки и звёзды на деревьях, на Ольгинском мосту разместили растяжки с ангелами.

«Полномасштабная работа по украшению центральных улиц начнётся уже на следующей неделе. На складах ждут своего часа новые консоли, некоторые из которых останутся на круглый год! А в скором времени появятся и новые арт-объекты: объёмные звёзды, ангелы, световые фигуры животных и многое другое», - добавил градоначальник.