Туризм

«Беседка»: «Рождество начинается здесь». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 ноября.

Совсем скоро Псков станет настоящей рождественской столицей благодаря проекту «Рождество начинается здесь». Об основных целях, сути и направлениях реализации проекта, а также о грядущем преображении областной столицы к новогодним и рождественским праздникам в студии «ПЛН FM» рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.

Также ведущий Артем Татаренко поговорил с ней о развитии туризма в Пскове.