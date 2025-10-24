Туризм

Каким станет Псков в преддверии Рождества, рассказала Кристина Кобызь

Начало реализации проекта «Рождество начинается здесь» уже можно проследить в Пскове. Во всю идет работа над тем, чтобы областной центр стал настоящей рождественской столицей. Каким будет зимний Псков и что ждет гостей и жителей города, рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь в эфире радио ПЛН FM (102,6).

Изображение здесь и далее: Брендбук «Псков город Рождества»

По словам Кристины Кобызь, инициатива губернатора Михаила Ведерникова получила своё воплощение в разработке специального брендбука, подготовленного Театрально-концертной дирекцией Псковской области. Документ передан администрации города, что позволяет передать права на использование символов и изображений местным предпринимателям.

«Но для чего он был разработан? Для того, чтобы запустить большое событийное мероприятие на территории сначала города, затем с возможностью распространения на другие муниципалитеты. Чтобы туристический пик сезона снизить, нужно наполнить другой сезон чем-то. А это событие планируется открывать в начале декабря и закрывать в конце января, когда все россияне и гости хотят погружаться в рождественскую атмосферу, поэтому и такое название», — пояснила Кристина Кобызь.

Псков готовится к торжественному открытию с оформлением центра города яркими украшениями и световыми инсталляциями. Специально закупленные новогодние гирлянды и фигуры станут частью общей композиции, подчёркивая уникальность и очарование областного центра в этот период.

«Чтобы все комплексно случилось в начале декабря, уже идет монтаж украшений: звезд, новых растяжек на Ольгинском мосту. Это будет красивой дорожкой в самое сердце Пскова. В проект вошел центр города, который будет преображаться в виде рождественских иллюминаций, будет новогодняя центральная елка, которая получит новое "пальтишко", будет и название "Псков — город Рождества", у которого можно будет фотографироваться», - подчеркнула председатель.

Особое внимание уделяется включению представителей малого и среднего бизнеса в процесс оформления улиц и площадей. Администрация призывает владельцев кафе, ресторанов и магазинов присоединиться к празднику, украсив фасады и витрины согласно общему стилю мероприятия.

Кроме эстетического эффекта, организаторы надеются создать дополнительные возможности для развития внутреннего туризма, подчеркнув уникальные особенности зимней атмосферы города.

«Но проект не только о новых инсталляциях, мы приглашаем всех предпринимателей тоже присоединиться к проекту. Мы хотели бы, чтобы витрины магазинов, кафе тоже в своем пространстве использовали общий бренд этого мероприятия», - обратилась Кристина Кобызь к псковским бизнесменам.

Также в брендбуке используются рождественские изображения: животные, вертепы на центральных улицах и у храмов, будут расставлены ангелы, у которых можно загадать желания. Однако концепция построена не только на визуальной составляющей. Администрация подготовила несколько туристических маршрутов.

«У нас уже все есть, чтобы приглашать туристов в рождественскую сказку! Это уникальные белые каменные храмы, которые входят под охрану Всемирного наследия, губернский Псков. Мы предложим туристам и аудиоэкскурсию, которая окунет их в тематику Рождества, и они смогут еще больше узнать о городе», — заключила Кристина Кобызь.

Таким образом, проект «Рождество начинается здесь» призван стать ярким событием, способствующим развитию культуры и экономики региона. Планируется, что он повысит туристическую привлекательность города в зимний сезон.

С полным брендбуком проекта «Псков город Рождества» можно ознакомится по ссылке.