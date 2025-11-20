Общество

Опубликован план приуроченных к Международному дню инвалидов мероприятий в Великих Луках

В Великих Луках проведут мероприятия к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

День направлен на привлечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь общества.

Состоятся следующие мероприятия: