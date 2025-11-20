Общество

Михаил Ведерников и Наталья Петкевич возложили цветы к мемориалу в центре Витебска в память о защитниках Родины

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич возложили цветы к Вечному огню на мемориале в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Памятная церемония прошла в пятницу, 21 ноября, в рамках Дней Псковской области в городе Витебске, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В церемонии также приняли участие члены делегации Псковской области, руководство Витебского областного исполнительного комитета, представители посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Они собрались на площади Победы, чтобы отдать дань памяти воинам, погибшим за Родину. Под звуки духового оркестра официальные лица возложили цветы к подножию мемориала. В торжественной обстановке прозвучали гимн Российской Федерации и гимн Республики Беларусь.

Мемориальный комплекс на площади Победы в Витебске возведен в 1974 году — в год 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1000-летия со дня основания Витебска. Это три обелиска, взмывающих в небо, которые объединены кольцом с надписью «Слава героям», а также монолитным фризом с рельефами, прославляющими бессмертный подвиг воинов, партизан и подпольщиков.

В рамках Дней Псковской области в Витебске подготовлена насыщенная деловая программа. Это совещания, направленные на расширение сотрудничества и укрепление связей между регионами союзных государств, подписание соглашений, а также круглые столы по актуальным вопросам сферы образования, молодежной политики, труда и занятости, туризма.

Напомним, что Дни Псковской области в Витебске проходят в рамках договоренностей между губернатором Михаилом Ведерниковым и его белорусским коллегой — председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным по развитию отношений между соседними регионами братских стран.