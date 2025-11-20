Общество

Андрей Маковский победил в конкурсе «Знание. Лектор» и получил премию «Дигория»

Депутат Псковского областного Собрания, соведущий программы «ПЛН FM» «Сообразим на троих» Андрей Маковский вошел в число победителей всероссийского конкурса «Знание. Лектор» и стал лауреатом премии «Дигория». Награждение победителей прошло в пятницу, 21 ноября, в Москве.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Андрей Маковский, церемония награждения лауреатов премии состоялась на площадке форума «Дигория». Экспертами Российской ассоциации политической науки и Экспертного института социальных исследований были отмечены представители научного сообщества за достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях в области общественно-политических наук.

Награды лауреатам вручил председатель экспертного совета премии, начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Представитель Псковской области был удостоен премии в номинации «Политические исследования» за научную работу, посвященную позиции Русской православной церкви в вопросах поддержки специальной военной операции.

Напомним, председатель Псковского регионального отделения Российского общества политологов, кандидат политических наук, депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский сотрудничает с радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Вместе с Константином Калиниченко и Александром Савенко он ведет программу «Сообразим на троих», посвященную темам общественно-политической жизни.