Псковские активисты заняли десять призовых мест в финале конкурса «Большая перемена»

Псковские активисты Движения Первых заняли десять призовых мест в финале конкурса «Большая перемена» среди студентов колледжей. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал
Конкурс является частью президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и объединяет ребят из разных регионов России. На протяжении нескольких дней участники работали в командах, занимались проектной деятельностью, общались с наставниками, решали профессиональные кейсы.
Результаты:
«Целеустремлённость, инициативность и лидерские качества финалистов «Большой перемены» – настоящий пример для молодёжи всей страны. Гордимся нашими ребятами и желаем новых побед!» - пишет Михаил Ведерников.