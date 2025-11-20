Общество

Псковские активисты заняли десять призовых мест в финале конкурса «Большая перемена»

Псковские активисты Движения Первых заняли десять призовых мест в финале конкурса «Большая перемена» среди студентов колледжей. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Конкурс является частью президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и объединяет ребят из разных регионов России. На протяжении нескольких дней участники работали в командах, занимались проектной деятельностью, общались с наставниками, решали профессиональные кейсы.



Результаты:

Первое место среди студентов выпускных курсов колледжей заняли Софья Митус, София Евстафьева и Анастасия Языкова. Победительницы получают по 1 миллиону рублей на образование или реализацию проекта.

Полина Зайцева, Полина Яковлева и Светлана Соловьёва стали призёрами среди выпускников СПО и выиграли по 200 тысяч рублей.

Павел Ульянов занял первое место среди студентов младших курсов и получит 200 тысяч рублей.

Алиса Гугнавая, Софья Михайлова и Александра Тимофеева стали призёрами в категории младших курсов и выиграли по 100 тысяч рублей.

«Целеустремлённость, инициативность и лидерские качества финалистов «Большой перемены» – настоящий пример для молодёжи всей страны. Гордимся нашими ребятами и желаем новых побед!» - пишет Михаил Ведерников.