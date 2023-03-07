Экономика

Три кита псковского дизайн-кода

В прошлую пятницу, 3 марта, депутаты городской Думы изъяли из «Правил благоустройства» дизайн-код вывесок - они упразднили приложение, регулирующее их внешний вид. В местных СМИ тут же появились новости об отмене санкций за нарушение дизайн-кода и даже об отмене его самого. Однако слухи о смерти дизайн-кода оказались преждевременными. Каким образом он работает теперь, какие расходы понесут предприниматели за его невыполнение и кому упростят согласование - самая полная информация о связанных с дизайн-кодом новшествах в интервью Псковской Ленты Новостей с Натальей Симоновой, начальником контрольного управления администрации Пскова, которое контролирует внешний вид вывесок.

- Наталья Владимировна, зачем понадобилось убирать дизайн-код из «Правил благоустройства»?

- «Правила благоустройства» - очень объемный документ. У нас возникли сложности с предпринимателями, которые порой не понимали, где найти положения, касающиеся вывесок и как ими руководствоваться. Только в одном разделе все прописано или по всем «Правилам» искать? Возникало недопонимание.

Мы решили для большего удобства вынести дизайн-код в постановления администрации города. Всего постановлений, регулирующих порядок работы с вывесками, будет три. Можно сказать, что это «три кита», на которых будет стоять дизайн-код.

Во-первых, это будут непосредственно правила размещения вывесок с дизайн-кодом в приложении. Пока он целиком переносится в том виде, каким он был в «Правилах благоустройства». Понятно, что изменения будут. В частности, Госдума рассматривает инициативу о запрете вывесок на иностранных языках. Если она будет принята, соответствующие изменения коснутся псковского дизайн-кода. Внести их в постановление будет значительно проще, не нужно будет выносить их на сессию городской Думы, принять можно будет за более короткий период. Это правильно.

Еще одно постановление - это административный регламент, регулирующий место размещения вывесок. Их согласование является муниципальной услугой и оказывается на безвозмездной основе.

Третье постановление коснется порядка выявления и демонтажа самовольно размещенных вывесок.

- Когда заработают постановления?

- Пока проходят согласования. В эту пятницу будет опубликовано решение гордумы об исключении дизайн-кода из «Правил благоустройства». Мы планируем в этот же день опубликовать свои постановления. То есть в один день перестает работать дизайн-код из «Правил благоустройства» и начинает действовать дизайн-код из постановления администрации города, без пауз.

- Появятся ли какие-то новшества в работе с вывесками?

- Мы предусмотрели упрощенный порядок согласования для вывесок, которые были размещены ранее. Дизайн-код для исторической зоны заработал в 2020 году, для зоны типовой застройки - в 2021 году. За прошедшее время многие предприниматели привели свои вывески в соответствие с ним, но они говорят о сложном порядке согласования. Мы решили пойти навстречу тем, кто готов выполнять установленные нормы. Для тех, у кого уже размещены вывески, вводится упрощенный порядок их согласования. Они не будут готовить эскизные проекты. Достаточно будет сфотографировать фасад дома со своей вывеской: где она размещена, как прикреплена, с указанием размеров. На этом основании комиссия будет принимать решение о соответствии вывески дизайн-коду.

Но, если на заседании комиссии будет принято решение, что вывеска не соответствует дизайн-коду, собственник будет согласовывать свою новую вывеску по общим правилам. В том числе, обязательно должен будет предоставить эскизный проект, чтобы мы понимали, как она будет выглядеть, где будет размещена, каким образом будет крепиться к фасаду. Это не просто наши хотелки. Дизайн-код подразумевает, чтобы все было гармонично размещено на фасаде здания, чтобы эстетически красиво смотрелось. Если кто-то первым повесил свою вывеску, остальные должны подстраиваться под него и делать более-менее в едином стиле.

Также хочу обратить внимание, что заявления с перечнем необходимых документов нужно подавать в отдел по размещению некапитальных объектов администрации города Пскова. Раньше заявления на согласование подавались в управление по градостроительной деятельности.

- Если штрафы за нарушение «Правил благоустройства» больше не грозят владельцам «неправильных» вывесок, какие стимулы будут у предпринимателей для их замены? И какие рычаги воздействия остались у контрольно управления?

- Предприниматели не должны забывать о том, что отдельное постановление будет регулировать порядок демонтажа вывесок. После вступления в силу постановлений у предпринимателей будет месяц на подачу заявлений о согласовании своих ранее размещённых вывесок. После его истечения контрольное управление будет выдавать предупреждение о приведении вывески в соответствие с дизайн-кодом. У владельца на это будет 15 рабочих дней. Сотрудники контрольного управления будут проверять: если и после этого срока вывеска не демонтирована, находится в том же состоянии, а документы на согласование не поданы, она будет принудительно демонтирована «Службой благоустройства города» с последующим взысканием денежных средств с владельца. О сумме говорить сложно. Одна вывеска может висеть в центре, а другая на Кирпичах - по затратам топлива разные суммы. Сложность демонтажа также будет учитываться. Для каких-то работ нужна автовышка, а где-то она не понадобится. Думаю, тысяч на двадцать можно ориентироваться.

На самый крайний случай у нас есть 268-й закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Если будут совсем грубые нарушения, если предприниматели будут неадекватно воспринимать наши требования - будем применять статью 2.29. Она касается неисполнения муниципальных правовых актов. Штрафы до пяти тысяч рублей.

Мы не настроены накладывать штрафы. Считаем, что должны с предпринимателями работать на паритетных основаниях, вместе с ними делать город лучше. Мы и так дали большой период времени для того, чтобы все поняли, что город благодаря дизайн-коду становится лучше. Надеюсь, наши предприниматели откликнутся до того, как нам придется прибегать к штрафным санкциям. Этого меньше всего хотелось бы.

- Сколько в Пскове уже заменили вывесок в соответствие с дизайн-кодом?

- Всего на данный момент согласовано 898 вывесок. Некоторые еще не заменены.

Хотела бы обратить внимание на то, что будет проводиться демонтаж не только тех вывесок, которые не согласованы, но и тех, что согласованы, однако исполнены либо размещены не в соответствии с этим согласованием. Например, выполнены не из тех материалов, не в тех цветовых решениях, размещены не в той части фасада - бывают случаи, когда монтажники не делают правильные замеры, не ориентируются на соседние вывески. Если буквы поменяли свой цвет, а вывеска съехала, по такой вывеске тоже будет выдаваться предупреждение.

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- Когда наступит такой момент, что можно будет с уверенностью сказать о полной замене всех вывесок в городе?

- Вы прекрасно видите, если в исторической зоне заменены практически все вывески, то в типовой застройке еще самое начало работы. Комиссия продолжает работать дважды в неделю, все предприниматели, которые заинтересованы в замене вывесок, приносят на согласование свои эскиз-проекты. Все основные улицы - Рижский проспект, Коммунальную, Юбилейную, Труда, Яна Фабрициуса - планируем за полгода привести в порядок. Будем для этого работать в усиленном режиме. Мы заинтересованы в том, чтобы наш город был красивым, и сделаем для этого все возможное.

Беседовала Юлия Магера