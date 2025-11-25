Общество

Психолог объяснил, что такое «любовь к себе»

Любовь к себе начинается с принятия своего несовершенства, такое мнение высказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

«Я принимаю себя как есть, со своими сильными и слабыми сторонами - это про любовь к себе. Каждый человек обладает определенными качествами, и важно понимать, что абсолютной идеальности не существует», — подчеркнул эксперт.

По мнению психолога, необходимым условием любви к себе является адекватная самооценка.

«Неадекватная — это когда человек либо слишком занижает свои достоинства, либо чрезмерно их преувеличивает», — отмечает он.

Любить себя — значит уметь видеть свои достоинства и признавать слабости, видеть, что мешает жить, и работать над этим.

«Важен осознанный подход: я смотрю на свои слабости, понимаю, что их можно изменить, и начинаю работу. Не всякая черта характера поддается изменению, и в таких случаях важно принять их и адаптироваться», — советует эксперт.

Некоторые аспекты нашей жизни и внешности — неподвластны изменению. И это тоже очень важно принять, добавил Сергей Лунюшин. Это помогает снизить внутренний конфликт и освободиться от ненужных стрессов. При этом ошибки — часть процесса становления.

«Когда совершаешь ошибку, важно признать её, найти возможные пути выхода и не гнобить себя за это. Любовь к себе включает способность относиться спокойно к своим ошибкам и учиться на них», — подчеркивает Сергей Лунюшин.

Кроме того, люди, любящие себя, умеют слушать других, понимать и принимать разные мнения, пишет RuNews24.ru.

«Они знают: я могу прислушаться, но иметь право не следовать всему. Это здоровое отношение к окружающим и к себе», — добавил специалист.

Любить себя — значит знать свои сильные и слабые стороны, а также чувствовать себя нужным: «Я нужен некоторым людям, я могу делать что-то хорошее для них», — чувство необходимости укрепляет уверенность и помогает быть более устойчивым к стрессовым ситуациям.

«Многие путают любовь к себе с нарциссизмом, когда человек только выставляет свои достоинства и скрывает недостатки. Настоящая любовь к себе основана не на превосходстве, а на принятии себя, без восхваления или преувеличения достоинств», — подчеркнул Сергей Лунюшин.

А вот поощрение и сравнение — инструменты любви к себе. Для укрепления любви к себе важно хвалить себя за достижения.

«Это не обязательно крупные победы — важно отмечать даже мелочи. Кроме того, анализировать и сравнивать свои успехи помогает понять прогресс. Также важно поощрять себя материально или эмоционально: покупка приятных вещей, путешествия или просто приятные мелочи. Это помогает видеть позитив в себе и легче воспринимать свои недостатки», — отметил психолог.

Сергей Лунюшин подчеркнул, что любовь к себе — это не нарциссизм, а осознанное отношение к собственному «я», позволяющее жить гармонично, быть честным с собой и окружающими, и чувствовать свою нужность.