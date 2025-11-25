Несколько уличных водоразборных колонок отключат и демонтируют в Великих Луках

Несколько уличных водоразборных колонок в Великих Луках отключат и демонтируют из-за отсутствия спроса, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
«Муниципальное предприятие "Водоканал" города Великие Луки информирует жителей города о том, что уличные водоразборные колонки будут отключены от системы водоснабжения и демонтированы, в связи с отсутствием абонентов», - сказали в администрации.
Данная мера коснётся водоразборных колонок, расположенных по следующим адресам:
Дополнительную информацию для абонентов, пользующихся данными колонками, можно узнать по телефонам: 7-88-45, 7-88-90.