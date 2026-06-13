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Фотофакт: парк «Петровский» в Великих Луках украсили к 30-ой встрече воздухоплавателей

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К юбилейной 30‑й Международной встрече воздухоплавателей парк «Петровский» в Великих Луках оформили праздничными украшениями, сообщили в группе «Воздухоплаватели. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Воздухоплаватели. Великие Луки» / «ВКонтакте»

По аллее развешены различные цитаты про любовь к нему в совокупности с изображениями аэростатов. 

 

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».

 

 

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