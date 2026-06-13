Фотофакт: парк «Петровский» в Великих Луках украсили к 30-ой встрече воздухоплавателей

К юбилейной 30‑й Международной встрече воздухоплавателей парк «Петровский» в Великих Луках оформили праздничными украшениями, сообщили в группе «Воздухоплаватели. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Воздухоплаватели. Великие Луки» / «ВКонтакте»

По аллее развешены различные цитаты про любовь к нему в совокупности с изображениями аэростатов.