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Александр Козловский: Воздухоплавание стало частью истории, визитной карточкой Великих Лук

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Воздухоплавание за три десятилетия превратилось в неотъемлемую часть городской культуры и визитную карточку Великих Лук — такую оценку дал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / МАХ

 Он отметил, что традиция воздухоплавания объединяет поколения: многие великолучане помнят, как впервые приходили на полёты с родителями, а сегодня приводят на праздник уже своих детей и внуков. 

«Для нашего города это гораздо больше, чем спортивное событие. За три десятилетия воздухоплавание стало частью истории, визитной карточкой Великих Лук и доброй традицией, которая объединяет поколения. Многие великолучане помнят, как впервые приходили на полёты вместе с родителями, а сегодня уже приводят на праздник своих детей и внуков», - отметил депутат.
 
 

Говоря о нынешних участниках, депутат подчеркнул высокий уровень мастерства пилотов, представляющих Россию и Республику Беларусь. По его словам - это настоящие мастера своего дела, люди, которые посвящают себя небу и каждый раз дарят зрителям незабываемые эмоции. Он отметил, что благодаря их профессионализму и преданности любимому делу Великие Луки по праву считаются столицей российского воздухоплавания. Особую признательность Александр Козловский выразил всем, кто на протяжении многих лет помогает сохранять и развивать праздник.

 

«Особые слова благодарности — организаторам, волонтёрам, партнёрам и всем, кто на протяжении многих лет помогает сохранять и развивать этот замечательный праздник. Благодаря их труду юбилейная Встреча воздухоплавателей вновь собирает в нашем городе тысячи гостей и создаёт особую атмосферу радости, дружбы и вдохновения», - подчеркнул Александр Козловский.

В завершение депутат обратился с тёплыми пожеланиями к участникам и гостям:

«От всей души желаю участникам красивых полётов и достойной спортивной борьбы, а всем жителям и гостям города — ярких впечатлений и хорошего настроения. Пусть небо над Великими Луками ещё долгие годы украшают разноцветные аэростаты, а эта добрая традиция продолжает жить и развиваться».

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