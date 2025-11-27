Культура

В Изборске завершился монтаж фотовыставки «Хранитель времени»

В музее-заповеднике «Изборск» завершился монтаж фотовыставки изборского художника Павла Мельникова «Хранитель времени». Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»/ ВКонтакте

На выставке будут представлены фотоснимки Изборска и его окрестностей, сделанные в 1950-е годы коренным изборянином, ветераном Великой Отечественной войны, художником Павлом Мельниковым (1907–1987). Родившись в Изборске и с юных лет увлекшись рисованием, он не получил профессионального художественного образования, но всю жизнь был верен своим занятиям искусством, воспевая красоту Изборской земли.

Напомним, что открытие выставки состоится завтра, 28 ноября, в 16:30 в Доме купца Белянина.