Температура воздуха в Псковской области вчера поднялась до рекордных значений

В Псковской области побит температурный рекорд. Как сообщили в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову, 11 декабря абсолютный максимум температуры воздуха составил +7,6 градуса, побив рекорд 2015 года. Тогда в этот день было +6,5 градуса.

А в Великих Луках было ещё теплее – в южной столице региона температура воздуха составила +8,1 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем в 1900 году.

