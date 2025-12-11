Общество

Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается

По данным метеорологов, в ближайшие два дня возможен кратковременный снегопад, однако выпавший снег, скорее всего, растает. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

В целом прогноз на Новый год пока не оправдывает ожиданий: устойчивого снежного покрова в течение ближайших 1–2 недель не предвидится.

В выходные дни ожидается слабоморозная погода с минусовыми температурами как ночью, так и днём. Не исключён небольшой снег. Однако уже с 15–16 декабря ситуация может измениться: вернётся западно‑восточный перенос воздушных масс, что приведёт к повышению температуры и увеличению влажности.

Тала Нещадимова отметила, что текущая погодная ситуация определяется преобладанием западно‑восточного переноса, приносящего в регион тёплую и влажную воздушную массу. Возможность формирования снежно‑морозной погоды появится лишь при усилении влияния антициклона.

«Давайте подождём следующей недели и обсудим это ещё раз. Я думаю, к концу следующей недели, возможно, что‑то изменится в процессах, и всё‑таки какой‑нибудь отрог антициклона принесёт нам морозы», — резюмировала специалист.