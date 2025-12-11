Общество

«Гонконгским» вирусом гриппа в Псковской области заболел 21 человек

С «гонконгским» штаммом вируса гриппа в лечебные учреждения на территории Псковской области обратился 21 человек, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«На основании обращений, в Псковскую областную инфекционную больницу обратились 37 пациентов с диагнозом грипп А, из них пять человек из Псковского района, 11 из Великолукского, один - из Пушкиногорского, один - из Палкинского, три - из города Великие Луки и 16 - из города Пскова. По результатам типирования выделен 21 штамм гонконгского гриппа A(H3N2)», - сообщила Анастасия Повторейко.

Она также добавила, что рост заболеваемости в 2025 году начался раньше обычного, что характерно для штамма А (H3N2) Гонгонг. Исследования показали, что вирус не претерпел опасных мутаций, остаётся чувствительным к лекарственным препаратам, а существующие тест-системы позволяют быстро и точно его выявлять.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что с 1 по 7 декабря в Псковской области зарегистрировано 4 446 случаев ОРВИ и шесть случаев гриппа. В циркуляции преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, а среди вирусов гриппа доминирует «гонконгский» грипп (А(H3N2)).