Команда КВН «Камбаламба» из Пскова получила «бронзу» Первой телевизионной Лиги

Финал Первой телевизионной Лиги Международного союза КВН прошёл 10 декабря в городе Пермь. Команда КВН «Камбаламба», представляющая город Псков, получила бронзовые медали, сообщили Псковской Ленте Новостей юмористы.

Фото здесь и далее: команда «Камбаламба»

Игра состояла из четырех конкурсов. В «приветствии» псковскую «Камбаламбу» оценили на 27 баллов (из 30 возможных). Второй конкурс «ситуация» – импровизационный, за него команда получила 26 из 30 возможных баллов.

В конкурсе «СТЭМ со звездой» вместе с командой выступил Сергей Гореликов – российский актер, резидент Comedy Club, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Максимум». За этот конкурс команда набрала 30 из 30 возможных баллов.

Музыкальный финал – конкурс, в котором команда предоставляет финальный аргумент, почему они должны победить, с использованием музыки. «Камбаламба» за него получила 30 баллов. В финале участвовали четыре команды из разных городов России: Армавира, Екатеринбурга, Хабаровского края и Пскова.

В жюри сидели:

Игорь Ознобихин (актёр, шоумен)

Алексей Черников (заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития и туризма)

Рубен Партевян (заместитель генерального директора ТТО «АМИК»)

Катерина Шпица (актриса театра и кино)

Антон Богданов (актёр, режиссер, продюсер)

Михаил Гуликов (чемпион Высшей лиги, редактор Премьер-лиги)

Команда КВН «Камбаламба» выражает благодарность председателю совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрию Мельникову, комитету по молодежной политике Псковской области и врио министра молодёжной политики Псковской области Дмитрию Яковлеву, а также Аркадию Калужскому и Ивану Клименко за помощь в организации поездки команды.

Выпуск с участием команды КВН «Камбаламба» выйдет на платформе «ВК-видео» «Первой» лиги КВН, на YouTube-канале «PRO КВН», а также на «Рифей ТВ» и федеральном телеканале «КВН ТВ».