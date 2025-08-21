Общество

Вышел первый выпуск «Первой» телевизионной лиги КВН с участием псковской «Камбаламбы»

Вышел первый выпуск «Первой» телевизионной лиги МС КВН с участием команды КВН «Камбаламба», представляющей город Псков.

Скриншоты с трансляции игры

Сама игра проходила в городе Пермь 16 апреля.

Видео: Первая лига КВН. Пермь / «ВКонтакте»

Напомним, что это была 1/8 финала, где псковская команда КВН «Камбаламба» заняла первое место, заполучив в сумме за все конкурсы 89 баллов (из 90 возможных).

Выпуск 1/4 финала с участием псковичей еще не вышел, но ребята уже готовятся к полуфиналу, который пройдет 16 и 17 сентября.

Выпуск также можно посмотреть в сообществе «ВКонтакте» «Первой» телевизионной лиги МС КВН.