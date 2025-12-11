Общество

На «Итоги года с Путиным» поступило свыше 1,1 миллиона вопросов

На прямую линию с президентом Владимиром Путиным пришло свыше миллиона вопросов, сообщили в Кремле.

«Более 1,1 миллиона вопросов поступило в адрес программы "Итоги года с Владимиром Путиным», — говорится в посте.

По состоянию на 12:00 на прямую линию поступило 459 тысяч звонков, 251 тысяча вопросов через MAX, 176 тысяч СМС-сообщений, 136 тысяч обращений через соцсети.

Также 40 тысяч вопросов поступило через сайт, 32 тысячи ММС-сообщений, 14 тысяч вопросов — через приложение, пишет РИА Новости.

Сбор вопросов стартовал в четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, «ГигаЧат» Сбербанка будет расшифровывать обращения.

Отправить их можно через чат-бот в MАХ, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru. Обратиться с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.

В 2024-м «Итоги года с Владимиром Путиным» продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.