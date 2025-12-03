Общество

Большинство респондентов ПЛН хотят спросить у президента о перспективах завершения СВО

Опрос, проведенный Псковской Лентой Новостей, выявил ключевые вопросы, которые волнуют жителей Псковской области в преддверии прямой линии с президентом. В опросе приняли участие 245 человек.

Наиболее актуальными вопросами, которые псковичи хотели бы задать президенту, стали перспективы завершения специальной военной операции (31,8%) и уровень доходов населения (31,4%). Значительное внимание также уделяется доступности медицинских услуг — 13,06% участников опроса задали бы этот вопрос.

Меньшая доля опрошенных (5,71%) выразила интерес к качеству услуг ЖКХ и тарифам, а 5,31% не имеют вопросов к президенту. Темы образования и состояния российской экономики вызвали интерес у 3,27% респондентов, тогда как демографическая ситуация затронула лишь 1,63%.

Результаты опроса показали, что наиболее актуальными темами стали перспективы завершения специальной военной операции и уровень доходов населения. Это свидетельствует о том, что как внешнеполитические, так и социально-экономические аспекты жизни находятся в центре внимания граждан. Доступность медицинских услуг также занимает значительное место в повестке дня. Таким образом, в текущей социально-политической ситуации граждане в первую очередь сосредоточены на безопасности, материальном благополучии и качестве базовых социальных услуг, что подчеркивает необходимость внимательного и своевременного реагирования со стороны органов власти и общественных институтов.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Ваше отношение к "эффекту Долиной"?»