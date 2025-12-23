Михаил Ведерников о 2025 годе: Приходилось принимать большое количество сложных решений

Итоги года подвел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Губернатор отметил, что есть определенные формальные снижения по ряду показателей. «Индекс сельского хозяйства в предыдущие годы был 111, 103, 104%, в этом году 94%. Вроде бы спад, но все прекрасно понимают, какой был год, насколько непросто было нашим аграриям. Поэтому то решение, которое я принял, объявив режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, позволило не провалиться так, как предсказывали изначально, а остановиться на уровне 94%. Мы общались с экспертами, все говорят, что в следующем году лето будет более благоприятным для урожая. Тогда эти цифры будут выше 100%. Что касается индекса промышленного производства, здесь тоже плюс-минус на уровне прошлого года показатели, есть небольшое снижение, но это общероссийская тенденция, и связано это как раз с сокращением количества заказов», - заключил глава региона.
Напомним, этот год выдался особенно тяжелым для агропромышленного комплекса не только нашего региона, но и для страны в целом. В Псковской области аномально дождливое и холодное лето стало причиной переувлажнения почвы, привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектар. В начале лета в связи с подтоплением полей правительством Псковской области на территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации, который отменили лишь в начале октября.