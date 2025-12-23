Общество

Локнянский округ стал лидером в рейтинге муниципалитетов Псковской области

Локнянский округ занял первое место в рейтинге муниципалитетов Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Сегодня на должностях руководителей муниципалитетов случайных, равнодушных, ленивых людей нет. Все заточены на результат. Кто-то более высокие показатели показывает, кому-то еще есть, над чем поработать. Но мы подводили итоги на совещании с главами, у нас есть определенный рейтинг. Первое место занял Локнянский округ, а второе – Усвятский. Так что можно говорить, что дефицит кадров, маленькие зарплаты, большая текучка, не хватает денег - это все понятно. Мы все в этой парадигме живем. Но посмотрите: первое и второе место занимают два не самых богатых муниципалитета», - сказал Михаил Ведерников.

Первую пятерку отметили сертификатами на дополнительные финансовые средства. «Я думаю, что это не лишним будет в конце года. 10 муниципалитетов мы отметили по реализации проектов в сфере ЖКХ. Но в целом преференции по ряду направлений, в том числе по увеличенному финансированию, по дорогам, по результатам в экономике, получат 15 муниципалитетов. Я с удовольствием хочу отметить, что в эти 15 вошли Великие Луки. Много было вопросов к ним, но я надеюсь, что управленческая команда сделала работу над ошибками. Может быть, покопались, нашли, что нужно поменять в управленческой команде, в подходах, в том числе в подходах во взаимодействии с правительством области. Подтянулись, молодцы, серьезно, подтянулись на 8 пунктов», - добавил глава региона.