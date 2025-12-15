Туризм

О судьбе долгостроя на берегу Великой в Пскове рассказал Михаил Ведерников

О судьбе долгостроя на берегу реки Великой в Пскове рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Объект находится в федеральной собственности. Федерация передала его в "Дом РФ". "Дом РФ" выставил на конкурс и ищет инвестора, который готов зайти и выкупить, что-то там сделать. Мы недавно с руководителем крупного холдинга, с отельером встречались. Пока конкретно ничего не могу сказать, но они сказали, что это интересно и они посмотрят обязательно. Тем более, что у них есть уже два объекта в городе Пскове. Я думаю, что, наверное, гостиница там оптимальна. Скорее всего, будет так, как этот объект и задумывался», - сказал губернатор.

Напомним, история здания на берегу реки Великой началась в 1987 году, когда там решили построить гостиницу для иностранных туристов. Заказчиком проекта выступил Госкоминтурист СССР. После распада СССР строительство пытались продолжать. Объект много раз переходил из рук в руки, но довести его до конца не получилось. На площадке работали польские, индийские и отечественные компании.