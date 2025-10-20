Псковcкая обл.
Экономика

«Дневной дозор»: Каким был сельхозсезон-2025 для псковских аграриев?

20.10.2025 16:57|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Каким был сельхозсезон-2025 для агропромышленного комплекса региона?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Этот год выдался особенно тяжелым для агропромышленного комплекса не только нашего региона, но и для страны в целом. В Псковской области аномально дождливое и холодное лето стало причиной переувлажнения почвы, привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектар. В начале лета в связи с подтоплением полей правительством Псковской области на территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации, который отменили лишь в начале октября.

Не стоит забывать и про санкции, введенные против России странами Запада, которые негативно отразились на доступности ветеринарных препаратов для животноводства, специальных кормов для скота и запасных частей для сельхозтехники. Еще одной проблемой для агропромышленного комплекса стала жесткая банковская и кредитная политика. Высокая ключевая ставка многим сельхозпроизводителям не позволяет сегодня брать кредиты, использовать заемные средства для развития бизнеса. А финансовая поддержка со стороны банковской сферы в той или иной степени необходима сельскому хозяйству для роста и поддержания работоспособности.

Тяжелые погодные условия, западные санкции, отсутствие кредитов. Как в таких условиях выживает наш сельхозбизнес? Как завершился сельхозсезон этого года? С какими трудностями аграрным предприятиям пришлось столкнуться? Эти и другие вопросы мы зададим представителям сельского хозяйства региона и другим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов согласен с тем, что год для аграриев выдался непростым. По его словам, наиболее остро агропромышленный комплекс ощущает на себе негативное воздействие неблагоприятных погодных условий и «дорогих» кредитов. Николай Романов рассказал о показателях, с которыми наш регион закончил этот сельхозсезон.

«Из трёх факторов я бы исключил санкции. Они на нас не влияют, возможно, только в части запчастей, например, по линии переработки. А вот погода и кредиты — это более серьёзные проблемы. Погода оказывает наибольшее влияние, так как с ней сложно справиться. Кредитную историю ещё можно как-то урегулировать, поговорив с банками. А с погодой не поспоришь. В растениеводстве мы ожидаем недобор зерна, картофеля и овощей. Но ситуация может улучшиться, так как сейчас разгар уборки. В животноводстве всё хорошо, даже отлично. Больше всего беспокоит растениеводство. Несмотря на то, что посевы были хорошими, урожайность оказалась низкой из-за погодных условий. Это также влияет на планы на следующий год, так как посевная кампания может быть затруднена. Санкции не оказывают значительного влияния на нашу деятельность. Фермеры не обращаются к нам за семенами или запчастями, так как нашли способы обойти эти ограничения. По семенам и запчастям, во всяком случае, никаких обращений к нам нет со стороны фермеров. Просто нашли выходы, как это все обойти, наверное».

По словам председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрея Козлова, погодные условия негативно сказались на сельском хозяйстве, особенно сильно непогода ударила по растениеводству. Андрей Козлов сообщил, что влажная весна не позволяла въехать в поля для сева культур, да и осень тоже погодой не порадовала, но тем не менее благодаря новым технологиям и смекалке аграриев даже удалось повысить урожайность рапса. По его словам, на фоне других регионов Северо-Запада результаты псковских аграриев выглядят очень неплохо. По мнению Андрея Козлова, к санкциям многие сельхозпроизводители привыкли, и не они стали причиной подорожания продуктов, есть целый ряд факторов, которые на это влияют. В большей степени роль играет постоянное повышение зарплат для сотрудников агропредприятий, которое необходимо, чтобы удержать кадры.

«Если брать санкции, то они у нас действуют давно, и, наверное, наши аграрии на протяжении последних лет уже приспособились. Да, понятно, санкции увеличивают стоимость некоторых товаров, это и средства защиты растений, семена, запасные части, которые, к сожалению, у нас, не производят. Логистические издержки, безусловно, растут. Увеличивается расстояние доставки, что влияет на конечную цену товаров. Однако это, пожалуй, не самая значительная часть себестоимости. Сейчас на цены сильнее всего влияет рост стоимости электроэнергии, газа и горюче-смазочных материалов. В последние годы их цены растут, что отражается на общей стоимости продукции. Что касается повышенной ставки рефинансирования, она, конечно же, не может не отразиться в худшую сторону на финансовом состоянии сельхозтоваропроизводителей. Однако в сельском хозяйстве существуют льготные кредитные ресурсы. Они доступны тем, кто соответствует критериям и имеет стабильную финансовую устойчивость. Но они, к сожалению, тоже подорожали. Раньше мы получали льготные кредиты до 5%, а сейчас они 8,5%. Но, сами понимаете, процент увеличился. Мы наращиваем производственные показатели. Например, увеличиваем производство скота и птицы в живом весе, а также производство молока благодаря новым инфраструктурным проектам. Речь идет о фермах, которые мы недавно построили и запустили. На Северо-Западе страны наши результаты выглядят весьма впечатляюще. Мы занимаем первое место в СЗФО по производству скота и птицы, а также по производству свинины. По валовому надою молока мы на четвертом месте, что связано с относительно небольшим поголовьем».

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском районе, доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков рассказал о том, как хозяйства Псковской области переживали этот нелегкий для аграриев сезон, и о том, к каким последствиям привели аномальные летние дожди. По словам Александра Конашенкова, санкции не сильно ударили по его хозяйству, по крайней мере, ветеринарных медикаментов для скота у них имеется в достатке.

«Первое, холода, которые частично ударили по посевам кукурузы. Она очень плохо развивалась для ее уборки на корм, то есть не достигла той кондиции, которой должна, чтобы были питательные вещества. И сложности, соответственно, с уборкой и с посевом. С овощами тоже возникли проблемы. Сначала ударили морозы, затем начались дожди. В августе, когда лило особенно сильно, большая часть овощей оказалась под водой. В том числе у меня в хозяйстве практически 70% капусты и свеклы, картофеля тоже было уничтожено стихией. Некоторые фермеры не смогли просто посадить. Семена купили, картофель купили, а посадить не смогли из-за переувлажнения почвы. Те, кто сажал, посадили меньше по отношению к предыдущему году. Было всё достаточно сложно. Что касается санкций, в принципе, на нас они пока не сказались. Единственное, существуют проблемы по поставкам семян овощной продукции. Вот это вот тревожит. А так, в принципе, работаем. Год тяжелый. Показатели прибыли оказались ниже ожидаемых».

Генеральный директор «Агрофирмы «Победа» Виктор Гречин не отрицает того, что погодные условия негативно отразились на урожайности этого года, но несмотря на все трудности оптимистичного настроя он не теряет. Виктор Гречин рассказал о влиянии санкций на агрофирму «Победа» и о том, как завершился их агросезон.

«Трудности, конечно, бывают, и они не первые трудности. Бывало и хуже. Но мы оптимисты, всегда стараемся. Всё убрали, всё сделали. Сейчас заканчиваем уборку кукурузы. Начали зяблевую вспашку, делаем. С такими заданиями справились. Чуть меньше урожай. Погодные условия сами сравните. В прошлом году засуха была, в этом году дожди. В сельском хозяйстве такое бывает. Для КРС (крупный рогатый скот — ред.) пока у нас нет проблем с медикаментами. Они подорожали, конечно, но здесь в основном наши медикаменты все, в Беларуси еще есть. Запчасти подорожали. А в остальном пока справляемся. С кредитами, конечно, ставки большие. Это надо отдать должное, что они очень дорогие стали».

Президент агропромышленной группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев сообщил, что за все время, которое он занимается сельским хозяйством, более трудного года, чем этот, сложно припомнить. Самой большой проблемой этого сельхозсезона он считает погодные условия, и, по его мнению, у предприятий АПК Псковской области есть куда более важные проблемы, чем санкции и кредиты. Это деградация растениеводства открытого грунта.

«Если область не будет уделять серьезное внимание мелиоративным работам, растениеводство начнет приходить в упадок с годами. Почему? Потому что поля будут зарастать. Не потому что мы не хотим заниматься этим, а потому что нам сложно, мы не можем проехать на поля. Этой весной было большое количество влаги, вода не уходила даже не из наших каналов, а она не уходила из федеральных каналов. Вода стояла в наших каналах, но она же должна куда-то втекать? Этого нет. К сожалению, комитет по сельскому хозяйству вообще не уделяет серьезного значения этой проблеме и не доносит это до губернатора. Я не вижу никаких серьезных потуг со стороны комитета, работы в этом направлении, потому что с нами даже никто не разговаривает по этому вопросу. Мы всерьез сейчас озабочены этой проблемой. Если мы сейчас собрали корма плохого качества, это повлияет не на качество молока, это повлияет на наше финансовое состояние в 2026 году, потому что мы вынуждены будем больше закупать протеиновых кормов, потому что нам своего протеина не хватает при кормлении животных».

Директор по растениеводству сельскохозяйственного предприятия «ПсковАгроИнвест» Андрей Туманов отметил, что основной причиной сокращения урожая стало негативное влияние природных факторов. Среди ключевых проблем он выделил переувлажнение почвы, приводящее к недостаточному поступлению азота в растения и развитию множества болезней.

«Что касаемо наших вопросов растениеводства, естественно, произошло сокращение ожидаемого урожая на фоне переувлажнения, почкового азотного голодания и большого количества болезней у растений из-за влаги. Не удалось посеять в оптимальные сроки, и не все обработки фунгицидами, гербицидами погода позволяла сделать в нужный период. Что касаемо заготовки кормов, на фоне переувлажнения, соответственно, сокращение объема сена, с такой погодой его изготовить не удалось. Кукурузу мы не смогли оттереть в нужном количестве, соответственно, будет сокращение объемов заготовки. Пока мы ещё убираем, до конца не закончили. Про медикаменты, кредиты и тому подобное я, к сожалению, сказать ничего не могу. Основные проблемы у нас - увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, запасных частей и всех сопутствующих товаров».

В сегодняшней программе представители агропромышленного комплекса региона поделились мнением о том, как закончился сельхозсезон для псковских аграриев. Одни, несмотря на трудности, не теряют оптимизма и продолжают усердно трудиться для того, чтобы следующий год был более урожайным. Другие сообщают, что трудности на них серьезно отразились и есть риск того, что предприятиям не хватит своих кормов до следующего сезона. Большинство наших собеседников утверждают, что с воздействием неблагоприятных погодных условий в этом году они более-менее справляются, а санкции со стороны западных стран они научились обходить. А вот с невыгодными кредитами ситуация обстоит несколько сложнее. Видимо, трудности с кредитованием отразятся на конечной стоимости продукции, что ляжет на плечи покупателей.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
