Конкурс «Псковские каникулы» запустят в областном центре

Конкурс «Псковские каникулы» запустят в областном центре летом 2026 года, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Проводить конкурс будет город при поддержке правительства области. Проходить он будет два этапа. В этом году уже понятно, не успеть, потому что мы еще не закончили до конца визуализацию города. Первый этап начнется летом, часть этого конкурса назовем "Псковские каникулы". Имеются в виду зимние, осенние, весенние, и, в первую очередь, летние. Мы разрабатываем брендбук, как наш барс может быть обыгран, в каких цветах, в каких вариациях. И если представители бизнеса будут соответствующим образом с использованием этих элементов украшать свои витрины, прилегающие территории и так далее, они смогут подаваться на грант, выигрывать», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что условия гранта будут подробно прописаны.

«Вторым этапом конкурса будет "Псков - город Рождества". Мы тоже дадим рекомендации, чего придерживаться, принимая решение об украшения витрин, прилегающей территории. Как могут выглядеть елки и так далее», - заключил глава региона.

Напомним, проект «Рождество начинается здесь» позволит сформировать зимнее туристическое предложение для гостей Псковской области под единым брендом и обеспечит целостное восприятие псковской уникальной дестинации. Основная часть средств на его реализацию была привлечена в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Инициатива правительства Псковской области позволит внести инфраструктурные изменения в визуальный образ туристического центра города Пскова, расширить уже существующие туристические предложения, поддержать местных производителей сувенирной продукции, сладостей и деликатесов, обеспечить синергию власти и бизнеса. В итоге проект окажет положительное влияние на привлечение внимания туристов, а также укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей путем вовлечения горожан и гостей в православные рождественские празднования.

Окончательно завершить преображение города должны в 2027 году.