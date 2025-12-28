Общество

Михаил Ведерников: Псков станет центром рождественских гуляний

0

Псков станет центром рождественских гуляний 7 января. О самых главных мероприятиях рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. 

«Псков уже погружается в атмосферу волшебства и праздника, превращаясь в настоящий «Город Рождества»: улицы, площади, аллеи и парки засияли огнями и световыми композициями. Но самые яркие события гостей и горожан ждут 7 января, когда Псков станет центром рождественских гуляний», - написал Михаил Ведерников. 

В 14:00 у вертепов на площади Ленина, у храма Михаила Архангела и в Детском парке рядом с храмом Василия на Горке начнутся выступления фольклорных коллективов.

Большое «Рождественское шествие» с участием более 600 артистов начнётся в 16:00 от парка Строителей, пройдёт через пешеходный мост и завершится на противоположном берегу реки Псковы у Троицкого моста. Присоединиться к праздничному потоку смогут все желающие.

В 17:00 и 19:00 на площадке у Троицкого моста, состоится спектакль «Чудо Рождества» – театральная постановка о духовной сути праздника. Режиссёр – Борис Фиш, автор реконструкции «На нашей улице Победа», которая прошла в Пскове 9 мая. Представление дополнят огромные куклы-актеры и мультимедийные эффекты.

«Сохраните в заметки или календарь, чтобы не пропустить. Приходите всей семьёй! Пусть этот праздник наполнит ваши сердца верой, надеждой и светлой радостью», - заключил губернатор. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru