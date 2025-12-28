Михаил Ведерников: Псков станет центром рождественских гуляний

Псков станет центром рождественских гуляний 7 января. О самых главных мероприятиях рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Псков уже погружается в атмосферу волшебства и праздника, превращаясь в настоящий «Город Рождества»: улицы, площади, аллеи и парки засияли огнями и световыми композициями. Но самые яркие события гостей и горожан ждут 7 января, когда Псков станет центром рождественских гуляний», - написал Михаил Ведерников.

В 14:00 у вертепов на площади Ленина, у храма Михаила Архангела и в Детском парке рядом с храмом Василия на Горке начнутся выступления фольклорных коллективов.

Большое «Рождественское шествие» с участием более 600 артистов начнётся в 16:00 от парка Строителей, пройдёт через пешеходный мост и завершится на противоположном берегу реки Псковы у Троицкого моста. Присоединиться к праздничному потоку смогут все желающие.

В 17:00 и 19:00 на площадке у Троицкого моста, состоится спектакль «Чудо Рождества» – театральная постановка о духовной сути праздника. Режиссёр – Борис Фиш, автор реконструкции «На нашей улице Победа», которая прошла в Пскове 9 мая. Представление дополнят огромные куклы-актеры и мультимедийные эффекты.

«Сохраните в заметки или календарь, чтобы не пропустить. Приходите всей семьёй! Пусть этот праздник наполнит ваши сердца верой, надеждой и светлой радостью», - заключил губернатор.