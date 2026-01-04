Общество

21 фельдшерско-акушерский пункт построят в Псковской области

1

В 2026 году в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется строительство 21 фельдшерско-акушерского пункта на сумму почти 140 млн рублей в семи муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

ФАПы планируется возвести в следующих населенных пнктах:

▫️ Островский район: д. Дарьино, д. Алексеевка, д. Карпово, д. Нефедино, д. Городище;
▫️ Порховский район: с. Славковичи, д. Берёза;
▫️ Пустошкинский район: д. Сергейцево, д. Чурилово;
▫️ Пыталовский район: д. Стехны;
▫️ Невельский район: д. Усово, д. Чернуха, д. Перебоево;
▫️ Новосокольнический район: д. Шахниха, д. Захарино, д. Монино, д. Насва;
▫️ Дновский район: д. Заклинье, д. Хотовань, д. Нинково, д. Выскодь.

«Поэтапно мы обновляем и расширяем сеть сельских медучреждений, чтобы жители районов могли получать необходимую медпомощь рядом с домом», - пояснил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, с 2021 по 2025 год в Псковской области возведено и капитально отремонтировано 210 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики на общую сумму более 900 млн рублей.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026