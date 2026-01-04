21 фельдшерско-акушерский пункт построят в Псковской области

В 2026 году в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется строительство 21 фельдшерско-акушерского пункта на сумму почти 140 млн рублей в семи муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

ФАПы планируется возвести в следующих населенных пнктах:

▫️ Островский район: д. Дарьино, д. Алексеевка, д. Карпово, д. Нефедино, д. Городище;

▫️ Порховский район: с. Славковичи, д. Берёза;

▫️ Пустошкинский район: д. Сергейцево, д. Чурилово;

▫️ Пыталовский район: д. Стехны;

▫️ Невельский район: д. Усово, д. Чернуха, д. Перебоево;

▫️ Новосокольнический район: д. Шахниха, д. Захарино, д. Монино, д. Насва;

▫️ Дновский район: д. Заклинье, д. Хотовань, д. Нинково, д. Выскодь.

«Поэтапно мы обновляем и расширяем сеть сельских медучреждений, чтобы жители районов могли получать необходимую медпомощь рядом с домом», - пояснил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, с 2021 по 2025 год в Псковской области возведено и капитально отремонтировано 210 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики на общую сумму более 900 млн рублей.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова.