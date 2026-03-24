Цирк братьев Мансуровых в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Цирк братьев Мансуровых представил новую программу сезона 2026 года на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в Пскове, шоу будет идти до 5 апреля.

Цирк Профессионалы циркового искусства показали уникальный номер на аппарате Лапендула «Колесо смерти», также выступили мотокаскадеры в «Шаре смелости», гимнастка на ремнях и полотнах; канатоходцы и акробаты. «Гвоздь программы» – большой аттракцион поющих бенгальских тигров под руководством заслуженного артиста Узбекистана Рустама Матчанова.

> <

Подробнее — в фоторепортаже Марины Игнатьевой.

