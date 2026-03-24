Условия социальной адаптации проверили в псковском центре пробации

Условия для социальной адаптации лиц, находящихся под контролем уголовно-исполнительной системы, проверили в центре пробации в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФСИН России по Псковской области.

Участниками визита стали уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, начальник регионального управления Минюста Сергей Самолётов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков, члены ОНК Василий Лупаков и Алексей Зацепов, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Вячеслав Иванов.

Гости ознакомились с деятельностью центра социальной адаптации «Другой формат», который с 1 января 2025 года официально функционирует как центр пробации. Руководитель центра Денис Пахомов провел экскурсию и рассказал о созданных условиях для ресоциализации постояльцев.

Центр представляет собой социальное общежитие с жилыми комнатами, кухней, душевой и зонами для отдыха. Проект «Другой формат» совместно с областным УФСИН направлен на интеграцию граждан, освободившихся из мест лишения свободы, в общество.

Напомним, центр также оказывает помощь в предоставлении временного жилья, решает вопросы трудового и бытового устройства, восстановления документов и предоставляет психологическую, медицинскую и духовную поддержку.