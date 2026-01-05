9 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю

Проверки условий хранения оружия и патронов провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 29 декабря по 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.





В ходе мероприятий выявили шесть административных правонарушений. Сотрудники Росгвардии изъяли 9 единиц оружия и 14 боеприпасов.



Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.