Памятный стенд возле исчезнувшей новоржевской деревни Гриньково установили потомки ее жителей

Памятный стенд возле исчезнувшей деревни Гриньково установили в Новоржевском муниципальном округе, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Любовь Трифонова.

Фото: Вадим Кушин

«Хочу рассказать о небольшом, но значимом событии, которое произошло на территории Новоржевского муниципального округа в эти дни. Силами неравнодушных жителей, которые очень любят свою малую родину и бережно хранят воспоминания о родных местах, о семейных корнях, был установлен памятный стенд на месте исчезнувшей деревни Гриньково (ранее Барутская волость). Жизнь идёт, события меняются, многое уходит в прошлое. На месте бывших когда-то деревень сегодня остаются пустые места. Но очень здорово, что многие пытаются сохранить историю своей деревни, историю своей малой родины, историю своей семьи, трепетно храня тёплые и добрые чувства в памяти», - сообщила Любовь Трифонова.

По ее словам, работу возглавил активист Вадим Кушин.

«Благодаря общим усилиям земляков и краеведов они установили памятный стенд, который хранит в себе не только исторические факты, но и фотографии, рассказывающие о той далёкой, но интересной жизни деревни Гриньково. Спасибо нашим землякам за такое трепетное отношение, любовь и заботу к своей малой родине, за желание сохранить память для будущих поколений! Желаю от себя лично всем доброго здоровья, радости и благополучия. Благодарю за работу!» - добавила глава округа.

