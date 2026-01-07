Общество

В МВД назвали самые частые схемы интернет-мошенничества с банковскими картами

Мошенники чаще всего выманивают деньги у граждан с помощью копий сайтов известных интернет-магазинов, поддельных страниц оплаты СБП и фейковых сайтов для аренды недвижимости. Об этом 7 января сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

«Мошенники создают поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Человек думает, что оплачивает покупку, но на самом деле переводит деньги злоумышленникам или передает им данные карты», — отметили в ведомстве в Telegram-канале.

В управлении пояснили, что, поскольку многие платежи (за такси, ЖКУ, товары) проходят онлайн, люди часто держат все средства на картах, чем и пользуются преступники. Помимо фишинговых копий магазинов, киберпреступники размещают объявления об аренде на официальных площадках, но для оформления переводят на поддельные сайты с «скидкой».

Также распространены покупки на сомнительных ресурсах или через Telegram-боты, обещающие «невероятную выгоду». МВД рекомендует проверять адреса сайтов, не сообщать данные карт, заводить отдельные карты для онлайн-платежей и не хранить большие суммы на сберегательных счетах.

Днем ранее в МВД предупредили, что любая просьба получить биометрические данные удаленно является признаком мошенничества, пишут «Известия». В ведомстве добавили, что в случае мошеннической атаки необходимо незамедлительно позвонить в банк по номеру с обратной стороны карты, заблокировать счета и сменить все пароли, особенно от онлайн-банков и «Госуслуг». 

