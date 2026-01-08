Самым дорогим из купленных на Wildberries товаров стала квартира за 11 млн руб

Самым дорогим товаром, приобретенным на Wildberries в 2025 году, стала квартира за 11 миллионов рублей, рассказали в компании.

«РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) составила список самых дорогих покупок, совершенных на маркетплейсе в 2025 году. Из всех покупок, совершенных с помощью Wildberries в том числе как витрины, самой крупной сделкой года стало приобретение квартиры в Москве стоимостью 11 миллионов рублей от группы "Самолет" через раздел "Новостройки", запущенный на маркетплейсе минувшим летом», - сказали в компании.

Автомобили стали еще одной категорией дорогостоящих покупок на маркетплейсе. Если в 2024 году в топе были машины марки Jaecoo, то по итогам минувшего года фавориты изменились. В топ самых дорогих моделей попали Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 миллиона рублей и Changan CS95 за 4,25 миллиона рублей, купленные в Москве, а также компактный кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный в Подмосковье за те же 4,25 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Также в список самых дорогих товаров вошли автомобили Geely Atlas в комплектации Flagship Sport за 3,95 миллиона рублей, Haval Dargo в версии Tech Plus за 3,549 миллиона рублей, Knewstar 001 в комплектации Luxury за 3,42 миллиона рублей.

«Среди других категорий самыми дорогими покупками года на Wildberries стали квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD (1 299 999 рублей), серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM (997 488 рублей), 3D-сканер AutoScan-DS-EX (982 638 рублей), приобретенные в Подмосковье, а также колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 (799 999 рублей)», - отметили в РВБ.

Также на маркетплейсе в прошлом году купили шубу из натуральной норки почти за 800 тысяч рублей, лодочный мотор за 750 тысяч рублей, а также квадроцикл, трактор, MacBook Pro 14 M3 Max и кольцо-печатку из белого золота с бриллиантами и сапфиром.