Общество

Магнитная буря с сильными полярными сияниями прошла ночью

0

Вторая магнитная буря января, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями, произошла ночью в воскресенье, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Фото: Петр Митрофанов

«Вторая в новом 2026 году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов. Пик сияний наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности», — рассказали в ИКИ РАН.

Буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток, добавили ученые, пишет РИА Новости.

