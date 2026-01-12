Семья, уют и много снега: как псковские ВИПы встретили начало 2026 года

Начало 2026 года псковские ВИПы, судя по соцсетям, встретили без показного пафоса и громких выходов в свет. В лентах и сторис - домашний уют, простые радости, забота о близких и редкая возможность замедлиться после напряженного года.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в праздничные дни показал подписчикам не официальные встречи, а вполне бытовой момент - рассказал, что приготовил пасту болоньезе. Фото с кухни стало своего рода напоминанием: даже у первых лиц региона в праздники находится время для дома и кулинарных экспериментов.

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин продолжил свою музыкальную традицию. В качестве новогоднего подарка он записал видео, на котором исполняет на пианино композицию «Снег над Ленинградом» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», пожелав подписчикам мира, здоровья и времени для радости и саморазвития.

Директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков”», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко начала 2026 год с возвращения к спорту. В соцсетях она запостила кадры с лыжной тренировки - первой за девять месяцев. Без фанатизма, но с большим удовольствием, как сама призналась, и с ощущением настоящего счастья от движения.

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова поделилась теплыми рождественскими кадрами из отчего дома. В своем посте она написала о семейных традициях, неспешных разговорах, мандаринах и прогулках - о той самой «тихой радости», которая возвращает в детство и помогает почувствовать главную ценность жизни: когда рядом близкие и никуда не нужно торопиться.

Для главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой новогодние выходные стали поводом вернуться к давнему увлечению. На опубликованных фотографиях - уютный домашний вечер и вязание варежек и носков. Как призналась сама Любовь Трифонова, праздничные дни позволили не только отдохнуть, но и вспомнить занятие, которое когда-то приносило особое удовольствие.

Глава Великолукского муниципального округа Алексей Кузьмин показал более «пушистую» сторону каникул. В его новогоднем посте - спокойствие, уют и домашние питомцы: кот и собака, для которых праздники тоже стали временем отдыха и тепла.

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин, напротив, начал год с физической активности. В одном из постов он показал, как борется с последствиями непогоды, расчищая снег лопатой.

А в другом напомнил, что Новый год - праздник не только для людей: на фото - кормушка и синичка, прилетевшая за угощением.

В целом праздничные публикации показали: начало 2026 года для псковских ВИПов прошло под знаком уюта, семьи, заботы о себе и окружающих. С живыми моментами, которые делают любые праздники по-настоящему настоящими.

Ксения Журавкова