В России стали бесплатными по ОМС несколько методов лечения рака

Несколько методов лечения рака и другой высокотехнологичной медицинской помощи стали доступными для россиян по полису ОМС, рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава.

«Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями», — говорится в релизе.

В частности, онкобольные теперь смогут проходить фотодинамическую терапию при раке мочевого пузыря или пищевода, а также чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-контролем, пишет РИА Новости.

В перечень включили и некоторые офтальмологические операции, в том числе лазерную коагуляцию глазного дна и склеропластику с использованием трансплантата.

Страдающим сердечными заболеваниями теперь доступны такие методы, как радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца и замена различных видов дефибрилляторов.

Среди других операций, включенных в перечень: лапароскопическая продольная резекция желудка, лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование и трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что российский «Ракурс, 223Ra» будут применять для лечения онкологических заболеваний.