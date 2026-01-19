36% псковских работников нуждаются в похвале от руководства – опрос

4 из 10 опрошенных заявили, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике, а качество их работы растет в основном благодаря стремлению к самосовершенствованию. Похвалу со стороны руководства как мотиватор указали 36% респондентов, а объективную критику — лишь 9%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Женщины гораздо чаще, чем мужчины, отмечают важность похвалы и благодарности. Мужчины же склонны объяснять свои успехи внутренней мотивацией.

С возрастом запрос на внешнее признание заслуг растет: если среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 34%, то среди опрошенных 45 лет и старше — уже 48%. Запрос на критику как стимул, напротив, снижается (12% среди молодежи и 4% среди старшего поколения).

Уровень образования также влияет на мотивационные предпочтения. Люди, закончившие вузы, чаще ориентированы на самосовершенствование (49%), тогда как у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале (42%).

Горожане с заработком от 150 тысяч рублей в месяц чаще всех называют стимулом объективную критику (13%) и реже всех говорят о самосовершенствовании как основном мотиваторе (34%).