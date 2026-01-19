 
Общество

Сенатор Наталья Мельникова проведёт личный приём псковичей 20 января

0

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова проведёт личный приём граждан на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Пскове 20 января с 12:00 до 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. 

Изображение: региональное отделение партии «Единая Россия»

Место проведения находится по адресу: улица Гоголя, дом 9.

Желающие попасть на приём должны предварительно записаться по телефону: 66-25-12.

Традиционно псковичи обращаются к сенатору с вопросами социальной поддержки, это одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», уточнили в региональном отделении. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Медведев Дмитрий Анатольевич

Медведев Дмитрий Анатольевич

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026