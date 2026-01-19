Сенатор Наталья Мельникова проведёт личный приём псковичей 20 января

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова проведёт личный приём граждан на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Пскове 20 января с 12:00 до 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Изображение: региональное отделение партии «Единая Россия»

Место проведения находится по адресу: улица Гоголя, дом 9.

Желающие попасть на приём должны предварительно записаться по телефону: 66-25-12.

Традиционно псковичи обращаются к сенатору с вопросами социальной поддержки, это одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», уточнили в региональном отделении.