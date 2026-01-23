Виктор Остренко о значимости и возможностях Молодежного парламента

В Псковском областном Собрании депутатов действует уже не первый созыв Молодёжного парламента. Что движет молодыми людьми, которые в него приходят? Насколько они самостоятельны и какие проекты реализуют? Является ли Молодёжный парламент «карьерным лифтом»? На эти и другие вопросы в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) ответил куратор Молодёжного парламента, вице-спикер Собрания Виктор Остренко.

– Виктор Владимирович, давайте поговорим о Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов. Насколько я знаю, завершается деятельность очередного созыва. Как вы оцениваете эффективность работы действующего созыва? Есть ли прогресс от созыва к созыву?

– Молодёжный парламент – это постоянно действующий совещательный молодёжный орган при законодательном Собрании Псковской области. Каждый созыв уникален – и в персональном составе, и по содержательной части. Поэтому, завершая его работу, я всегда говорю: «Дорогие ребята, участники этого забега, вынесли с собой то, что могли унести. В хорошем смысле этого слова».

– А кто задействован в деятельности Молодёжного парламента?

– Основные организаторы и участники этого процесса – это сами ребята. Ведь если брать на себя всю основную составляющую деятельности Молодёжного парламента, значит, это будет не Молодёжный парламент. Мы, в том числе, видим в нём элемент молодёжного самоуправления.

Наша задача – во-первых, дать возможность открытого горизонта: увидеть, каким он представляется этим ребятам с точки зрения деятельности органов государственной власти и вообще системы управления региона и страны. А во-вторых, через какой-то промежуток времени дать возможность комфортно начать участвовать в этом процессе, осознавая свою роль и значимость, а также те ресурсы, которые позволят им и самореализоваться, и нести за собой представительские функции той целевой аудитории, которой они сами являются – то есть молодёжи.

– Получается, они самостоятельны и в состоянии инициировать какую-то активность?

– Конечно, они самостоятельны. Конечно, они инициируют. Конечно же, мы со своей стороны подставляем им плечо – в той части, что любая самостоятельность должна иметь определённый контекст, в том числе и взаимодействие.

Если вы находитесь в зоне взаимодействия с Псковским областным Собранием депутатов и являетесь представителями молодёжного органа при законодательном органе, значит, вы в непосредственном контакте. Формулируйте свои идеи и предложения. Здесь нет так называемой площадки с правилами: «это можно, это нельзя». Действует правило: то, что является целесообразным, и как ваши предложения могут быть реализованы в современных условиях.

Поэтому есть ребята, которые приходят в Молодёжный парламент и, в принципе, не знают, как можно себя позиционировать и что даёт этот орган – какую привилегию, преференции или какой-то набор определённых инструментов, которым в дальнейшем можно воспользоваться. Потому что зачастую стереотип так и работает: получили «погоны» – и эти «погоны» обеспечивают тебя определёнными властными полномочиями.

– Это не так?

– Конечно, не так. Мы рассматриваем историю, связанную с ресурсоёмкостью общественных институтов, которые находятся во взаимодействии с органами власти, как ресурс. Ребята, которые участвуют в нашей работе, должны понять: это никакой не лифт.

Также очень часто говорят: «раз лифт — значит, карьерный взлёт». Здесь смысловая единица меняется немного в другом контексте. Что есть лифт, который тебя поднимает? А вообще-то существует лестница, по которой ты идёшь сам. Идёшь, преодолевая какие-то действия, преодолевая себя.

Можно предъявлять претензии разным наставникам и партнёрам, в том числе организациям и структурам, находящимся рядом с тобой, – но надо начинать с себя, прежде всего: чтобы и организовать, и сформулировать грамотно идею, объединить вокруг себя людей.

Молодёжный парламент, точно так же, как и Псковское областное Собрание депутатов, – это коллегиальный орган. Ты можешь быть там, у тебя может быть в голове 355 разных идей, которые ты будешь считать абсолютно уникальными, интересными и требующими воплощения в жизнь. Но коллегиально никто тебя в этом не поддержит, если ты не сможешь убедить. И ты должен использовать определённые навыки и инструментарий, чтобы объединить вокруг себя людей и убедить в необходимости применения твоих идей в дальнейшем.

То есть это непростая конструкция. Это не иерархия, не ситуация, когда председатель Молодёжного парламента заинтересовался реализацией какой-то идеи или проекта – и все сразу же пошли строем выполнять. Приняли решение, утвердили, что этот проект является приоритетным, – и начали его реализовывать. Таких у нас проектов было достаточно много: одни имели ограниченный срок существования и реализации, а есть такие, которые длятся до сих пор – уже на протяжении шести лет.

– Насколько понимаю, это дебаты? У вас очень интересный проект!

– Да, этот проект реализуется. В прошлом году мы отметили уже пять лет — это уже шестой сезон. Если мы начинали в своё время с ребятами Молодёжного парламента с 40 команд, то сегодня их 186 в нашем регионе. У нас представительство есть в каждом муниципальном образовании.

Лига дебатов как проект была сгенерирована именно на нашем выездном заседании Молодёжного парламента – была такая площадка, где были представлены разные инициативы, прошла их защита, потом проработка, потом голосование.

Вот уже на протяжении этих пяти, уже шести лет мы стараемся выстраивать взаимодействие с ребятами 8–11 классов – потенциальных, скажем, участников общественно-политического процесса, связанных с целевой аудиторией 18–35 лет, которые уже завтра будут и избирателями, и, если захотят, – избираемыми депутатами различного уровня.

И в этом плане, конечно же, нам очень важно, чтобы сами ребята Молодёжного парламента выступали организаторами. Они в процессе проведения этих дебатов учатся. Они получают информацию, которая в дальнейшем становится непосредственно их инструментарием работы в публичной деятельности.

– Я хотел бы вернуться к вопросу, который буквально недавно вы проговаривали: по поводу «погон», карьерных лифтов и так далее. А есть те, кто приходят в парламент именно с такими мыслями: «Сяду-ка я сейчас в карьерный лифт, и он меня аккуратно вывезет в уютные кабинеты с мягкими креслами, диванами»?

– Константин, в вашем вопросе очень много нюансов, связанных с тем, что нужно чётко иметь представление о том, что такое государственная служба – и насколько там мягкие эти места, и так далее. То есть это как раз тоже один из элементов нашей работы. Потому что представление о том, как легко и спокойно чувствует себя руководитель того или иного органа исполнительной власти, сразу заканчивается, как только ты окунулся в эту работу.

– Но тем не менее, есть такие прецеденты?

– Да, и их достаточно. Хочу вам сказать: работа, которая проводится в Молодёжном парламенте, как раз и заключается в том, чтобы не сделать всех депутатами или подготовить к работе в органах исполнительной власти. Нет, такой задачи абсолютно не стоит. Потому что каждая сфера самодостаточна, насыщена очень важными смысловыми единицами, где человек, реализуя свои, в том числе, парламентские навыки, может быть лидером своей аудитории, сообщества, группы.

Самое главное – он будет работать на свой регион. В этом есть сверхзадача: понимание того, что человек, находящийся в общественно-политической сфере, работает не исключительно на себя, а преследует интерес общественного блага.

– Как вы оцениваете эффективность деятельности Молодёжного парламента – именно в этом смысле, с точки зрения дальнейшего пути ваших выпускников?

– Если бы я не видел в этом смысла, то, наверное, не стал бы этим заниматься и тратить столько времени. Это же не только связано с тем, что мне предписаны эти полномочия. Это ещё связано с тем, что есть чёткое представление: это инструментарий.

Мы все были молодыми, все проходили какую-то школу становления, все старались в той или иной степени быть активными и участвовать в общественно-политической жизни. И вот эти первые шаги делают сейчас ребята.

Всегда их проще делать рядом с наставниками – в виде тех же депутатов областного Собрания, которые уже не первый сезон находятся в законодательном органе, которые, в том числе, через себя пропускают общественную ответственность и принятие решений, от которых зависят общественные интересы.

И здесь работа с органами исполнительной власти даёт полный комплект знаний и представлений: какая номенклатура полномочий, какой орган какими полномочиями обладает, где какой существует порядок подачи заявлений, участия и в государственных национальных проектах, и так далее – как формируются бюджеты, как тратятся эти бюджеты.

То есть здесь знакомство с целой системой управления в государственном секторе даёт человеку основу, чтобы чувствовать себя на порядок комфортнее, чем человек, который не ознакомился и «с улицы» зашёл.

Беседовал Константин Калиниченко