Александр Котов о проблемах электросетей, кадрах и Молодежном парламенте

Первая в 2026 году сессия Псковского областного Собрания депутатов стала поводом для обсуждения проблем, которые волнуют многих жителей региона. Парламентский час был посвящён сфере тарифов и энергетики. С докладами выступили министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко и директор Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Сабир Агамалиев. Их выступления вызвали оживлённую дискуссию среди депутатов. Подробнее об итогах обсуждения, а также о новых мерах поддержки фармацевтов и врачей, роли Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов и других пунктах повестки сессии рассказал в интервью Псковской Ленте Новостей председатель регионального парламента Александр Котов.

– Александр Алексеевич, парламентский час вызвал бурную дискуссию среди депутатов. Можете рассказать, какие проблемы обсуждались?

– У нас давно существует проблема технологического присоединения к электрическим сетям. Есть большое количество просроченных договоров для физических лиц, их больше трёх тысяч, и затянутые сроки подключения к электрическим сетям для юридических лиц. Понятно, всему есть обоснования, но это для нашего региона серьёзная проблема: как для людей, которые ждут, когда подключат электроэнергию, так и для юридических лиц и, соответственно, для региона в целом, потому что увеличение потребления электроэнергии в конечном итоге может поспособствовать снижению тарифа.

– Что это может значить для бизнеса и, соответственно, для региона?

– Подключение дополнительной мощности юридическим лицам означает, что расширяется производство, появляются дополнительные рабочие места и, как следствие, увеличиваются доходы регионального бюджета.

– Как можно выйти из этой затруднительной ситуации?

– Простого решения здесь нет, мы это понимаем, но считаем, что ничего не делать в этой ситуации нельзя. Я думаю, что мы в ближайшее время вместе с правительством, с профильными министерствами подумаем над тем, что можно с нашей стороны сделать для того, чтобы постепенно количество просроченных договоров не нарастало, а снижалось, чтобы сроки подключения юридических лиц к электроэнергии тоже сокращались. Это достаточно серьёзная работа. Я не думаю, что её можно сделать по щелчку пальцев, но заниматься этим надо, и заниматься надо самым серьёзным образом.

– Сюда же будет включён вопрос стоимости, правильно понимаю? Потому что на сессии тоже об этом много говорили, о ценообразовании.

– Это связанные вещи. Можно сколько угодно ругаться на Псковский филиал «Россети», на то, что в чрезвычайных ситуациях, когда погодные условия ухудшаются, у нас отключается большое количество линий электропередач и люди долго ожидают, когда будут исправлены обрывы на электрических сетях, когда будут устранены аварии. Но вы поймите, что всё обусловлено, прежде всего, экономической возможностью тех же «Россетей», конкретно нашего филиала. Экономическая возможность зависит от тарифа в том числе. Если мы будем стараться ограничивать тариф, что само по себе хорошо для потребителей, то, следует предположить, тем хуже будет экономическая ситуация у «Россетей», которые как раз и занимаются обслуживанием, содержанием, ремонтом и реконструкцией электрических сетей. И от этого напрямую зависит надёжность электроснабжения. Здесь всегда есть такая дилемма. Нужно найти тонкую грань, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

– Также был принят законопроект, по которому теперь фармацевтам, провизорам, врачам и медсёстрам паллиативной помощи предусмотрены выплаты при устройстве на работу в госучреждения. В чём необходимость данного решения?

– Обеспечение лекарственными препаратами – это важная тема, и чтобы заинтересовать фармацевтов, которые, возможно, придут работать в эту сферу, вводятся такие меры поддержки. Я бы хотел увязать это с вопросом продажи лекарств на селе. Если в городах с этим всё хорошо, и даже, может быть, наблюдается некий переизбыток аптечных пунктов, то на селе существует большая проблема. И мы не случайно решили вопрос продажи лекарств через фельдшерско-акушерские пункты. А сейчас ставится вопрос о том, чтобы в пилотном варианте, но, наверное, потом это будет повсеместно, появились передвижные аптечные пункты. А в каждом передвижном аптечном пункте должен работать фармацевт. Возможно, новая мера поддержки для провизоров в последующем пригодится ещё и для этих целей, если мы тоже будем участвовать в этом проекте и использовать передвижные аптечные пункты.

– Как в бюджете удалось найти средства на эти выплаты?

– Это не такие большие средства, на самом деле. Мы всегда стремимся устанавливать приоритеты. Мы понимаем, что сейчас эти меры социальной поддержки важнее, чем, допустим, какие-то другие расходные обязательства. И, соответственно, делаем выбор в пользу тех приоритетов, которые нами определены.

– А кроме фармацевтов, в дальнейшем планируются ли какие-то меры поддержки для других категорий медицинских работников? Ну и в целом, какие категории уже охвачены, а какие ещё планируется охватить?

– По этому вопросу мы часто встречаемся с губернатором. Михаил Юрьевич Ведерников всегда приглашает депутатов на свои совещания. Мы договорились о том, что меры поддержки можно корректировать в зависимости от того, как они работают. То есть либо вносить коррективы в уже действующие меры, либо вводить новые.

Меры поддержки направлены на то, чтобы решить кадровую проблему, в данном случае в здравоохранении. У нас не менее болезненная проблема с кадрами и в системе образования, у нас действует программа по привлечению кадров в органы местного самоуправления. И мы, естественно, будем оценивать, какой результат приносят меры поддержки, которые уже действуют, и будем стараться их корректировать. Я не исключаю, что, может быть, придётся принимать решение об увеличении объёма финансирования на эти меры.

– На 51-й сессии также стал известен новый состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Расскажите, в чём его основная задача?

– Я всегда говорю членам нашего Молодёжного парламента, что для них это хороший инструмент, чтобы проявить себя. Это не означает, что вместе с членством в Молодёжном парламенте автоматически появляется какой-то «кадровый лифт». Но здесь достаточно серьёзные возможности реализовать себя. Всё зависит от того, как молодые люди к этому относятся. Мы стараемся их вовлекать во все молодёжные мероприятия. В то же время и они для нас – обратная связь. Я им это тоже всегда говорю: «Вы общаетесь в молодёжной среде, реализуете какие-то совместные проекты. Мы хотим слышать от вас предложения, может быть, какие-то поправки в законодательство». Может, это будет в чистом виде какая-то с их стороны инициатива, может быть, они смогут предложить какие-то действия для органов власти, которые повлияли бы на ситуацию в молодёжной среде. Если в идеале так будет работать эта система, то это будет хорошо и для молодых людей, и для общества. Это же обратная связь для органов власти, если молодёжь будет нормально к этому относиться и сможет транслировать какие-то свои проблемы.

– Сейчас молодёжь не сильно стремится взаимодействовать с властью. Правильно ли я понимаю, что Молодёжный парламент как раз на это и нацелен, чтобы популяризировать взаимодействие с властью и дать понять молодёжи, что есть диалог?

– Все по-разному к этому относятся. Предшествующий состав Молодёжного парламента был наиболее активным. У ребят даже стали появляться проекты на международном уровне. Понятно, что не все такие активные. Но есть и те, которые вовлечены во всю эту работу.

Беседовал Андрей Николаев