Александр Котов предложил пересмотреть расчет тарифов «Россетей»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на 51-й сессии регионального парламента раскрыл масштаб проблемы с подключением многоквартирных домов к электросетям и предложил решение, требующее изменений на федеральном уровне, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«3 414 договоров — это только просроченных, а всего их 4 415. Проблема? Проблема. Два года срок подключения юрлиц, — они ждут либо увеличения мощности, либо просто подключения. Великоват срок», — констатировал Александр Котов.

Председатель Собрания также обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются псковичи, пытаясь дозвониться на «горячую линию» энергетиков, что болезненно воспринимается жителями: «Когда выключается электроэнергия, люди хотят знать, знают ли об этом (в филиале "Россетей" - ред.) и по какой причине это произошло. Это вообще общая болезнь всех крупных компаний – заставлять слушать роботов на линии. Живой разговор с диспетчером сильно влияет на настроение людей».

Главной причиной сложившейся ситуации Александр Котов назвал недостаток финансирования «Россетей» в 1,5 миллиарда рублей, необходимых для исполнения всех договоров. Он объяснил, что компания должна работать в экономически обоснованных условиях, иначе ей пришлось бы радикально поднимать тарифы на подключение, что сделало бы услугу нереальной для большинства.

Парламентарий предложил задуматься над системным изменением подхода к тарифообразованию энергокомпаний.

«К сожалению, "Россети" считают экономику по региону. У нас тариф высокий и низкая инвестиционная привлекательность. Даже в Новгороде тариф ниже, чем у нас. Может, есть смысл ставить вопрос о том, чтобы экономику ПАО "Россети" считали по всей стране? Или, по крайней мере, по округам. Так мы можем прийти к среднему значению», — пояснил Александр Котов.

Парламентарий призвал коллег-депутатов перейти от критики к совместной разработке решений, возможно, в форме обращения на федеральный уровень: «У каждого региона свои особенности, а мы вынуждены в таких условиях жить. Мы правильно делаем, что публично заявляем об этой проблеме, но мы также должны предлагать ее решение. Не нужно винить во всем "Россети". Нужно понять, какие мы можем принять меры».