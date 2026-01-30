 
Общество

В Пскове женщины чаще видят в работе призвание, а мужчины — карьеру — опрос

Для большинства жителей Пскова работа — это в первую очередь источник дохода, однако в мотивации мужчин и женщин есть заметные различия. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения. Опрос проводился с 26 по 28 января.

Прагматичный подход доминирует: 53% опрошенных псковичей рассматривают работу главным образом как способ заработка. Карьерный рост является ключевой мотивацией для 27% респондентов, а для 11% работа — это призвание и удовольствие от процесса.

Источником дохода свою нынешнюю работу назвали почти равное количество мужчин и женщин .О карьерных амбициях же чаще рассказывали мужчины. В свою очередь, женщины чаще рассматривают работу как призвание.

Возрастные различия в отношении к работе наиболее контрастны. Для молодежи до 35 лет карьерные перспективы (45%) почти так же важны, как и доход (47%), о призвании думает только каждый одиннадцатый (9%). Среди респондентов старше 45 лет количество ориентированных на доход и призвание респондентов максимально (71 и 17%), тогда как карьерные мотивы играют минимальную роль (7%).

Среди горожан со средним профессиональным образованием больше ориентированных на зарплату (68% против 62% среди обладателей высшего). Люди, закончившие вузы, чаще называют свою работу призванием (23% против 16% среди выпускников средних профучреждений).

Горожане с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще демонстрируют прагматичное отношение к своим обязанностям и реже считают работу призванием (63 и 9% соответственно) по сравнению с зарабатывающими до 80 тысяч (49 и 18%).

