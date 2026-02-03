 
Общество

Печорская прокуратура вернула деньги пенсионерке и матери участника СВО, обманутой мошенниками

Прокуратура Печорского муниципального округа добилась возврата части средств местной жительнице, ставшей жертвой телефонных мошенников. Потерпевшая является инвалидом II группы и матерью участника специальной военной операции, сообщили в прокуратуре Псковской области.


Фото: прокуратуре Псковской области

В ходе рассмотрения ее обращения установлено, что 1 августа 2024 года неизвестное лицо представилось сотрудником Центрального банка, ввело женщину в заблуждение и убедило перевести 395 000 рублей на подконтрольные мошенникам счета. По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В результате оперативной работы виновные лица установлены.

Для восстановления нарушенных прав пенсионерки прокуратура района направила в суд исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения. Требования прокурора судом удовлетворены.

На данный момент в рамках исполнения решения суда с ответчиков взыскано и возвращено потерпевшей 100 000 рублей. Работа по возврату оставшейся суммы продолжается.

Прокуратура Псковской области напоминает о необходимости критически относиться к звонкам и сообщениям с требованием перевести денежные средства, а также рекомендует консультироваться с близкими или правоохранительными органами при любых сомнениях. 

«Если вы стали жертвой мошенников - незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы!», — предупредили в прокуратуре. 
