Фотофакт: Световые столбы наблюдали псковичи в Неелово ночью

Световые столбы заметили в деревне Неелово Псковского округа в ночь с 3 на 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

Фото здесь и далее: Павел Сидоров

«Вот такая красота у нас сегодня в Неёлово», - поделился впечатлениями автор фотографий.

Согласно открытым источникам, световые полосы (световые столбы) часто появляются на небе зимой в морозную погоду. Иногда их путают с северным сиянием. Явление возникает из-за преломления и отражения света в ледяных кристаллах, содержащихся в воздухе. Они обычно наблюдаются в холодное время года, когда воздух насыщен ледяными кристаллами, и представляют собой вертикальные полосы света, которые поднимаются от горизонта и могут достигать высоты в несколько сотен метров..

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода ожидается 4 и 5 февраля.