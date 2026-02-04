«Гайд-парк»: Игорь Дитрих об итогах январской сессии Псковского областного Собрания

Слушайте сегодня, 4 февраля, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

В гостях у ведущей Любови Кузнецовой — председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, а речь пойдет об итогах состоявшейся 29 января сессии регионального парламента.

Как Игорь Дитрих оценивает эффективность парламентского часа, который был посвящен тарифам и подключению к электроинфраструктуре? В чем был смысл споров вокруг формулировки причины, по которой Олега Брячака лишали депутатских полномочий? Об этом и не только — в эфире.