«Гайд-парк»: Игорь Дитрих об итогах январской сессии Псковского областного Собрания

Слушайте сегодня, 4 февраля, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

В гостях у ведущей Любови Кузнецовой — председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, а речь пойдет об итогах состоявшейся 29 января сессии регионального парламента. 

Как Игорь Дитрих оценивает эффективность парламентского часа, который был посвящен тарифам и подключению к электроинфраструктуре? В чем был смысл споров вокруг формулировки причины, по которой Олега Брячака лишали депутатских полномочий? Об этом и не только — в эфире. 

Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

