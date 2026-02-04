 
Заболеваемость сифилисом в России за четыре года выросла на 63%

Согласно данным Росстата, с 2021 года в РФ начался стремительный рост заболеваемости сифилисом. Если в 2020 году было выявлено 15,3 тысячи случаев, то в 2024-м — уже 25,1 тысячи. Рост составил 63%. Особенно быстро инфекция распространяется среди мужчин старше 40 лет.

При этом заболеваемость большинством инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), с 2015 года устойчиво снижается, следует из статистики. Количество случаев трихомониаза сократилось к 2024 году на 69%, гонореи — на 64%, хламидиоза — на 58%. Число новых случаев ВИЧ упало более чем вдвое — со 100,2 тысячи до 48,4 тысячи, пишет «КоммерсантЪ».

В пресс-службе ГНЦ дерматовенерологии и косметологии Минздрава сообщили, что с 2024 по 2025 год заболеваемость сифилисом снизилась на 16%, но эксперты указывают на факторы, искажающие статистику. «Сейчас требования к регистрации ужесточились. И сам по себе этот фактор мог привести к видимому росту цифр», — говорит руководитель отдела ФГБУ НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его мнению, на рост числа ИППП, как и на Западе, может влиять снижение использования презервативов. «Что касается сифилиса, то эта болезнь прекрасно лечится. Но из-за самолечения пациенты часто не долечиваются», — отмечает Покровский. Эксперты также связывают риски с ростом цен на средства контрацепции и недостатком информационной работы.

