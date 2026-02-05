Афишей мероприятий на февраль поделились в псковском торговом центре Fjord Plaza

Афишей мероприятий на февраль поделились в торгово-досуговом центре Fjord Plaza, расположенном в Псковском округе.

Фотографии: Fjord Plaza

«Настоящая зима пришла в Псковский край! Многие могли наблюдать, как преобразилась новогодняя елка-красавица возле торгово-досугового центра Fjord Plaza в Псковском округе. И в такой мороз друзья наши меньшие нуждаются в дополнительном корме. Торговый центр приглашает помочь птичкам. И открываем мы цикл мероприятий в этом году анимационной программой и мастер-классом "Экокормушка"», - рассказали в ТДЦ.

Детей ждет анимационная программа, где каждый сможет сделать экокормушку, а затем повесить у себя за окном.

В День влюбленных псковичей со своей второй половинкой приглашают прийти на концерт «Любви навстречу» от шоу-дуэта «Бриз».

Александр Васильев и Александр Куликов порадуют исполнением всем знакомых песен о любви.

«А можно пригласить на свидание в торговый центр! У нас все для этого есть!» - отметили в администрации Fjord Plaza.

Здесь можно купить подарок, букет и посидеть в кафе, ресторане, или сходить на кинопремьеру. Кофейня-кондитерская «Сладкая история», авторская кофейня «Дом макарон» предлагают праздничные десерты, а цветочный салон Flower Bar подготовит букеты на любой вкус.

Ярмарка мастеров «Цедра» приглашает посетить 14 и 21 февраля свои ряды и приобрети изделия ручной работы, а также принять участие в мастер-классах.

21 февраля можно встретить Масленицу.

«Веселая, яркая анимационная программа для детей от "Джоли кидс" и угощение блинами от "Сладкой истории", "ПхалиХинкали" и "Дом макарон" ждут в этот день каждого, кто придет на праздник!» - поделились в торговом центре.

А 23 февраля будут «счастливые часы», а какое это время – секрет. Те мужчины, которые окажутся в нужное время в торговом центре, получат поздравление с праздником и подарок от молодых домохозяек.

Завершат самый короткий месяц в году анимационной программой «Однажды в цирке» от «Джоли кидс».

«Приходите на праздник в костюмах! И у вас появится шанс принять участие в конкурсе костюмов и получить приз от семейно-развлекательного парка "Кидс молл"!» - пригласили в ТДЦ.

Помимо мероприятий, посвященных праздникам, 7 февраля состоится открытие салона штор и обоев «Бабочка». В салоне создают текстиль на заказ для квартир и домов.

В торгово-досуговом центре можно не только совершать покупки, но и воспользоваться услугами парикмахерской, химчистки, центром бытовых услуг, МФЦ, а также посетить фудкорт и рестораны, кинотеатр, семейный игровой центр и клуб виртуальной реальности, получить знания в автошколе.

Адрес Fjord Plaza: Псковский район, деревня Борисовичи, Завеличенская улица, дом 23.