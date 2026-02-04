Что должны учитывать супруги в соглашении о разделе имущества, рассказал нотариус

Что должны учитывать супруги в соглашении о разделе имущества, рассказала нотариус Ольга Гривас. Специалист отметила, что соглашение о разделе по-прежнему порождает много мифов и сомнений, но абсолютно справедливо заметить, что за последний год интерес к данному правовому инструменту кратно возрос.

Изображение создано с помощью ИИ

Соглашение о разделе имущества можно оспорить. Сам по себе нотариальный договор не выступает «оберегом» от судебных разбирательств: при нарушении требований закона или прав сторон он может быть предметом оспаривания, однако здесь это не так просто, как кажется, замети ла эксперт. Само по себе несоразмерное распределение имущества не является основанием для признания соглашения недействительным.

Ольга Гривас пояснила, что суд оценивает не «справедливость», а законность и добровольность. Основаниями для оспаривания могут быть обман, давление, введение в заблуждение, недееспособность стороны, а также грубое нарушение интересов супруга, если доказано, что он не понимал последствий сделки.

«В моей практике было дело, где супруг спустя два года после развода пытался оспорить соглашение, по которому практически все имущество перешло жене. Суд отказал: соглашение было нотариально удостоверено, компенсация выплачена, правовые последствия нотариусом разъяснены, доказательств давления не представлено. Само раскаяние — не юридический аргумент», - поделилась Ольга Гривас.

Супруги вправе договориться о любом варианте раздела, включая передачу всего имущества одному из них с выплатой денежной компенсации другому. Размер компенсации стороны определяют самостоятельно — он не обязан строго соответствовать рыночной стоимости доли, если оба согласны.

«На практике такой вариант часто используется, когда имущество неделимо: квартира, бизнес, земельный участок. Однако, будьте внимательны — если соглашение заключается между уже бывшими супругами, то с полученной суммы компенсации необходимо уплатить налог на доходы физического лица (НДФЛ) - часто это неприятный и неожиданный сюрприз для участника сделки», - заметила специалист.

По словам эксперта, соглашение о разделе имущества и брачный договор — это разные инструменты для разных ситуаций. Брачный договор работает «на будущее», регулируя режим имущества в браке. Соглашение о разделе — это, по сути, подведение итогов: фиксация уже достигнутых договоренностей в отношении имеющегося имущества. Заключить такое соглашение могут супруги как в браке, так и после его расторжения. В этом смысле соглашение — более точечный и прагматичный инструмент, особенно если конфликт уже позади.

«Одна из самых распространённых ошибок супругов — расходиться, ограничиваясь устными договорённостями. В моей практике нередко встречаются ситуации, когда через пять–десять лет бывшие супруги возвращаются к вопросу раздела имущества: спустя время приходит ощущение утраченного, появляются взаимные претензии, и то, что можно было урегулировать спокойно, перерастает в конфликт и принципиальное противостояние», - уточнила Ольга Гривас.

Ипотечная квартира может быть также включена в соглашение о разделе имущества, однако необходимо учитывать позицию банка. Само соглашение не освобождает второго супруга от обязательств перед кредитором. Если предполагается, что кредит полностью остается за одним из супругов, потребуется согласие банка и, как правило, переоформление кредитного договора. В противном случае возможна ситуация, когда квартира по соглашению переходит одному супругу, а долг перед банком остается солидарным — и это частая ошибка, о которой стороны узнают уже после подписания документов.

Нотариус подчёркивает, что соглашение о разделе имущества — эффективный инструмент, если он используется осознанно и профессионально, пишет RuNews24.ru.

«Нотариальное удостоверение, продуманная структура и учет всех обязательств позволяют минимизировать риски, зафиксировать достигнутые договоренности и действительно закрыть имущественный вопрос, а не отложить конфликт на будущее. Такой подход дает сторонам правовую определенность и спокойствие — в том числе уверенность, что спустя годы не возникнет неожиданных судебных претензий со стороны бывшего супруга», - пояснила Ольга Гривас.

В этом процессе ключевую роль играет нотариус: как независимый высококвалифицированный специалист, он действует прежде всего в интересах законности, баланса сторон и защиты прав граждан, обеспечивая устойчивость достигнутых договоренностей.