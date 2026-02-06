 
Общество

На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв

Учёные зафиксировали очередной сильный солнечный взрыв в активной области, расположенной на обратной стороне Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Видео: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

Несмотря на масштаб события, оно не представляет угрозы для Земли, поскольку выброс произошёл за пределами видимого сектора и направлен в противоположную от нас сторону.

Специалисты отмечают, что текущие активные области на Солнце существуют в среднем около недели, после чего затухают. Одна из таких — область под номером 4366 — сейчас находится напротив Земли. По оценкам, у неё осталось примерно сутки, чтобы либо собрать достаточно энергии для последнего мощного всплеска, либо затихнуть без дополнительных вспышек.

